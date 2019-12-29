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Dünya

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon Türkiye'yi ziyaret edecek

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Enes Kaplan   | 29.12.2019
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Igor Dodon başkanlığında Ankara'da yapılacak. 

Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

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