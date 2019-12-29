Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenini hedef aldı
Yemen'de Husilerin, BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Dali
Yemen'de Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler, Hizam el-Emni güçlerinin Dali kentindeki askeri mezuniyet törenini roket saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.