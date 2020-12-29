Euro
9.04
Dolar
7.38
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü moda devi Pierre Cardin, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 29.12.2020
Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Ankara

BBC'de yer alan haberde, İtalyan asıllı Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin'in Paris yakınlarındaki Neuilly'de bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Pierre Cardin'in ailesi ise "Bugün, ailemizin büyük üzüntü yaşadığı bir gün, Pierre Cardin artık yok." açıklaması yaptı.

1950'li ve 1960'lı yıllarda fütürist tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren Cardin, 1991 yılında "UNESCO kültür elçiliği" görevine seçilmişti.

Ünlü modacı Cardin, 1922'de İtalya'da doğdu ve çocukluk yıllarında Fransa'ya taşındı.

1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başlayan Cardin, 1947'de Paris'te New Look koleksiyonuna katkıda bulundu.

Pierre Cardin, aralarında Christian Dior'un da olduğu birçok moda firmasında çalıştı.

Ünlü tasarımcı,1950'de kendi moda şirketini kurdu ve 1954'te ikonik balonlu elbise ve 1964'te "Space Age" koleksiyonu gibi tasarımlarla adını duyurdu.

Cardin, 1950'lerin sonunda Printemps mağazası için ilk hazır giyim koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti