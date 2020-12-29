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Dünya, Koronavirüs

AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak

Avrupa Birliği (AB), BioNTech ile Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.12.2020
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, BioNTech-Pfizer aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesine vardıklarını belirterek, alınacak ek 100 milyonla bu aşıdan 300 milyon doza sahip olacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, AB'nin yakında diğer aşı üreticilerinden de aşı almaya başlayacağını aktardı.

AB, BioNTech-Pfizer ile 200 milyon doz ve ilave 100 milyon doz opsiyonlu olmak üzere satın alım anlaşması yapmıştı.

BioNTech-Pfizer 200 milyon dozu Eylül 2021'e kadar AB'ye teslim etmeyi taahhüt etmişti.

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başladı.

EMA'nın onay için başvuru yapan Moderna'nın aşısının kullanımını ocak ayı başında onaylaması bekleniyor. Ön değerlendirmesi süren AstraZeneca aşısına onayın ise ocakta çıkması beklenmiyor.

İngiltere'nin ise AstraZeneca aşısına birkaç gün içinde onay vermesi planlanıyor.

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