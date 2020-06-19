Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti
Mısır'da toplam can kaybı 1938'e, vaka sayısı 50 bin 437'ye yükseldi.
İstanbul
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 1938'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1218 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 50 bin 437'ye çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 528 olarak açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.