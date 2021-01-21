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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 21.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.


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