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Dünya

Mısır'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Semerci   | 09.11.2022
Mısır'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Adam Abdullftah/AA

İstanbul

Yerel medyanın haberine göre, Kuzey Giza Savcılığından yapılan açıklamada, Kahire'nin batısındaki İmbaba Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin toprağa verildiği kaydedildi.

Açıklamada, binanın çöküş nedeni ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

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