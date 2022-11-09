Mısır'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Yerel medyanın haberine göre, Kuzey Giza Savcılığından yapılan açıklamada, Kahire'nin batısındaki İmbaba Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.
Olayda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin toprağa verildiği kaydedildi.
Açıklamada, binanın çöküş nedeni ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.