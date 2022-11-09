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Dünya

Hırvat lider Milanovic'ten Srebrenitsa annelerine çirkin söylem

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının ardından bu kez Srebrenitsa annelerini hedef alarak çirkin söylemlerde bulundu.

Lejla Biogradlija   | 09.11.2022
Hırvat lider Milanovic'ten Srebrenitsa annelerine çirkin söylem

Zagreb

Daha önce Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamalarda bulunan Milanovic, Srebrenitsa annelerinin, Birleşmiş Milletlere (BM) Hırvat askerlerinin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) katılmasına engel olunmasına ilişkin gönderdikleri mektuba tepki gösterdi.

Milanovic, Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin "onurlu" bir kuruluş olduğunu düşündüğünü belirterek "Artık onlar yaşları kemale ermiş kadınlar. O zamanlar anne olan ve oğulları asker olan kadınlar şimdi yaşlandı. Umuyorum ki onurlu tavırlarını Saraybosna'daki oyunlara alet etmediler." diye konuştu.

Srebrenitsa'da katliam yapıldığını inkar etmediğini savunan Milanovic, "Yasal niteliklerin farklı olduğunu söylüyorum. Her şeyin açıkça konuşulduğu bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi inkar ettiğim yok ancak eminim ki soykırımı inkar eden 500 kişi daha bulursunuz." dedi.

Milanovic, Hırvat askerlerinin EUFOR'a katılmasını istemeyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'i de hedef alarak "Hırvatistan, Bosna Hersek'teki askeri varlığı için karar verecektir. Daha fazla hakarete maruz kalmamak için de sembolik bir varlık gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat lider Milanovic, Srebrenitsa'daki soykırımı hedef alarak inkar söylemlerinde bulunmuştu.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletler'in (BM) güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.

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