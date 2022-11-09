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Dünya

AB göçmen kurtarma gemisinin derhal karaya çıkarılmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), 234 göçmeni taşıyan ve Sos Akdeniz adlı STK tarafından işletilen Ocean Viking isimli gemidekilerin en yakın güvenli yerde derhal indirilmesi ve bu gibi durumlarda üye ülkeler arasında iş birliği çağrısı yaptı.

Selen Temizer   | 09.11.2022
AB göçmen kurtarma gemisinin derhal karaya çıkarılmasını istedi

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ocean Viking isimli gemideki kişilerin en yakın güvenli yerde derhal indirilmesi çağrısı yapılarak, "Gemideki durum kritik bir düzeye ulaştı ve insani bir trajediden kaçınmak için acilen ele alınması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, üye ülkeler birlikte çalışmaya davet edilirken bu amaçla Komisyonun üye ülkeleri acilen toplayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Komisyonun önerdiği yeni göç ve iltica paketine değinilerek bu çerçevede güçlü bir dayanışma mekanizmasının yanı sıra Komisyonun arama ve kurtarmalara ortak yanıt için bir yol da belirlediği anımsatıldı.

Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan olumlu yanıt gelmişti.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın şu ana dek İtalya ve birkaç Akdeniz devletinin omuzlarında kalan acil göç sorununda sorumluluğun paylaşılması yönündeki kararını yürekten takdir ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Yaklaşık üç haftadır denizde kalan geminin yarın Fransız kara sularına ulaşması bekleniyor.

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