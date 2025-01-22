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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı birkaç gün içinde açılacak

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağı belirtildi.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı birkaç gün içinde açılacak

Kahire

Mısır'daki Vatan gazetesine göre, Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, il sınırları içinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalar yapan Mucavir, "Refah Sınır Kapısı birkaç gün içinde her iki taraftan açılacak ve bu da yardımların daha rahat girmesini sağlayacak." dedi.

Mucavir, sınır kapısının Filistin tarafında, geçen süreçte, yıkım olduğunu ve onarımların tamamlanmasının ardından kapının hemen açılacağını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın 25 Ocak Cumartesi günü yeniden açılması gerekiyor.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Philadelphi Koridoru'nun işgalinin ardından Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı, Refah Sınır Kapısı kapanmış, Refah'ın kapanmasıyla Gazze'ye giren yardımların oranının düşüşü verilere yansımıştı. Ayrıca yurt dışında tedavi edilmesi gereken Gazze'deki Filistinli ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması engellenmişti.

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