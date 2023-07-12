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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias görüşmesinde, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Sarp Özer  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Liderler Zirvesi için Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edildi.

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