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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.

Sarp Özer,Zafer Fatih Beyaz,Özcan Yıldırım   | 16.04.2019
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın ABD'de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar tarafından Suriye'de oluşturulması düşünülen güvenli bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili görüş ve talepler dile getirildi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki iş birliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi vurgulandı.

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