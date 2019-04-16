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Dünya

İngiltere, BMGK'ya Libya'da ateşkes talep eden karar tasarısı sundu

İngiltere'nin Libya'da tüm taraflardan derhal gerginliği azaltmasını isteyen ve ateşkes talep eden karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

Betül Yürük   | 16.04.2019
İngiltere, BMGK'ya Libya'da ateşkes talep eden karar tasarısı sundu

New York

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Libya'da ateşkes talep eden bir karar tasarısı sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, karar tasarısında, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından başkent yakınlarındaki askeri operasyonlardan ''derin endişe duyulduğu'' ifade edildi.

Libya'da tüm taraflardan derhal gerginliği azaltması istenen ve ateşkes talep edilen tasarıda, Libya genelinde çatışmaların durması için taraflara BM ile çalışması çağrısı yapıldı.

BM denetimindeki siyasi sürece geri dönülmesi istenen tasarıda, BM kararına uyulması için üye ülkelere Libya'da taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanmaları çağrısında da bulunuldu.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 174 kişi öldü, 756 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışma yaşanıyor.


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