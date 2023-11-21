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Dünya

Microsoft da istifa etmeyi düşünen OpenAI çalışanlarını işe alabilecek

Microsoft Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Kevin Scott, yapay zeka şirketi OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılıp kendilerine katılması sonrasında, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alabileceklerini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Microsoft da istifa etmeyi düşünen OpenAI çalışanlarını işe alabilecek

New York

Scott, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna gönderdiği mektuba işaret ederek çalışanların Microsoft'un yeni yapay zeka araştırma laboratuvarında Altman'a katılma olasılığını takdir ettiğini bildirdi.

OpenAI çalışanlarına seslenen Scott, gerekirse Microsoft'ta kendileri için roller olabileceğini ve OpenAI'daki ücretlerine eş maaşlar sunulacağını kaydetti.

Öte yandan Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sam Altman ile OpenAI Yönetim Kurulu, Altman'ın şirkete geri dönme olasılığını görüşmeye başladı.

Görüşmelerde, OpenAI'nın bazı yatırımcılarının da yer aldığı ve birçoğunun Altman'ın eski görevine getirilmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

OpenAI çalışanları, yönetim kurulunu istifa etmekle tehdit etmişti

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'dan cuma günü yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeyi sürdürme becerisine inancı yok." ifadesi kullanılmış, CEO'nun görevden ayrıldığı bildirilmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella da dün yaptığı duyuruda, Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını bildirmişti.

Nadella ayrıca, CNBC'ye verdiği röportajında, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft'un bu konuda yönetim kurulu ile diyalog içinde olacağını ifade etmişti.

OpenAI çalışanları da mevcut yönetim kurulunun istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ın yolundan gitmekle tehdit etmişti.

Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'nin yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff da OpenAI'daki görevlerinden istifa eden çalışanları işe almayı teklif etmişti.

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