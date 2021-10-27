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Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır   | 27.10.2021
Bill Gates, Fethiye'ye geldi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı

Muğla

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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