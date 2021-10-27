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Buca Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Buca Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi iddialardan haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 27.10.2021
Buca Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personelin de aralarında olduğu haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, makamında gazetecilere, "Sabah saatlerinde, belediye çalışanı bazı mesai arkadaşlarımıza bir gözaltı işlemi yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyoruz. Soruşturmanın selameti açısından da daha fazla yorum yapmam çok doğru olmaz. Ben bütün arkadaşlarımızın masum olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



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