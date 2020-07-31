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Bilim Teknoloji

Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor

Microsoft'un, TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Dilara Zengin   | 31.07.2020
Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor

Washington

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

The New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satın almaya yönelik görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından gündeme geldiği ifade edildi.

Microsoft'un, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulamasını satın almak için görüşmelerde bulunduğu, sürecin hangi aşamada olduğunun ise bilinmediği kaydedildi.

TikTok'un yasaklanması tartışmaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

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