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Dünya

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde yıkıldı.

Dildar Baykan   | 05.07.2021
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

Washington DC

Söz konusu binanın kalan kısmı güvenli olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30'da yıkıldı.

Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.

Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor.

Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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