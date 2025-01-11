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Dünya

Meta'nın CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pandemi döneminde sansür için kendilerine baskı yaptığını belirtti.

Şerife Çetin  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Meta'nın CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması

New York

Zuckerberg, konuya ilişkin katıldığı bir podcastta açıklama yaptı.

Kovid-19 döneminde aşı kampanyasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.

Zuckerberg, "Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.

Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.

Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde dile getirdiğini, bunun ardından Biden'ın açıklamalarında Meta'ya işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." demesinin ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını söyledi.

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