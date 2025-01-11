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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya desteklerinin süreceği mesajını verdiği bildirildi.

Hakan Çopur  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, Biden'ın, Zelenskiy ile telefonda yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini vurguladığını aktardı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını da değerlendiren Jean-Pierre, Moskova üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Görevi 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelince Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

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