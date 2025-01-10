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Dünya

Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile görüşmediğini ancak buna "açık" olduğunu belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Grönland Başbakanı Egede'den, Trump ile görüşmeye "yeşil ışık"

Ankara

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Egede, Trump'ın ülkesine yönelik söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Amerikalılar tarafından "kendi dünyalarının bir parçası" olarak görüldüğünün farkında olduğunu söyleyen Egede, "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı ya da Amerikalı olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump ile görüşmediğini belirten Egede, kendisiyle "birleştirici unsurlar" konusunda görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Egede, "İşbirliği diyalogla bağlantılıdır ve çözüme yönelik çalışılacağı anlamına gelir." diye konuştu.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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