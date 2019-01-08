Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü serbest bırakıldı

KUDÜS

İsrail mahkemesi dün gözaltına alınan Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i kefaletle serbest bıraktı.

Batı Kudüs'te bulunan İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Mescid-i Aksa'dan da sorumlu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Dibs'in mali kefaletle salıverilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, Dibs'i şikayet ettiği öğrenilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında durduğu belirtilen bir İsrail polisine de 90 gün süreyle Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdi.

İsrail istihbarat güçleri, Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü Firas Dibs'i dün gözaltına almıştı.

Muhabir: Esat Fırat-Muhammed Semiz