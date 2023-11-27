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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

Mohammed Majed, Hacer Başer  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi

Gazze

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye dün 4'ü tüp gaz, 3'ü yakıt olmak üzere insani yardım taşıyan 150 tır girdi." dedi.

Ebu Muhsin, insani yardım girişinin devam edeceğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

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