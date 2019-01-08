Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Fotoğraf: AA/Elman Omiç

SARAYBOSNA

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve başkent Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Tarihi Başçarşı'da bulunan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız eğitim vermeye devam eden medresede düzenlenen kutlama programına, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra medresenin öğretmenleri, öğrencileri, eski mezunları ve diğer konuklar katıldı.

Kavazovic, programda yaptığı konuşmada, okulların öğrencilerine sadece ders değil, hayatın değerlerini de öğretmesi, dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da yükselen aşırı radikal ideolojiler sorununa inanç ve cesaretle cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek içindeki farklılıklara saygı duyulması gerektiğini söyleyen Kavazovic, "Ülke olarak yaşadığımız savaşta aşırıya kaçan ideolojilerin ne şekilde sonuçlanabileceğini de gördük." ifadelerini kullandı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic de son yıllarda medresede eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, sadece bu yıl medreseye 120 yeni öğrencinin kaydolduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

482 yıldır eğitim veriyor

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan bu medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Muhabir: Aldıjana Hadzıc-Lejla Bıogradlıja