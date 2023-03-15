Dolar
18.99
Euro
20.10
Altın
1,917.23
ETH/USDT
1,640.30
BTC/USDT
24,273.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'da "sorunsuz" bir Ramazan için bin gönüllü görev alacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere eziyet edilmemesi ve baskın yapanların camiden uzak tutulması gerektiğini belirterek, burada bin gönüllünün görev alacağını söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Mescid-i Aksa'da "sorunsuz" bir Ramazan için bin gönüllü görev alacak Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ürdün resmi televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinin haberine göre, Hatib, "Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mali harcama yapılması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Hatib, "Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da sükuneti korumak için Ürdün ile koordinasyonumuz bulunuyor." dedi.

"Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere eziyet edilmemesi, onların dini duygularının, ibadetleriyle ilgili her şeyin korunması ve baskın yapanların camiden uzak tutulması gerektiğini" aktaran Hatib, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın avlularında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile birlikte bin gönüllü, herhangi bir izdihamı önlemek için cami kapılarından giriş çıkışları düzenlemek için çalışacak. Ayrıca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden kadın muhafızlar da erkeklerin kadınlardan ayrılmasını organize edecek. Böylece Kubbet-üs Sahra ve avlusu kadınlara tahsis edilecek ve geri kalan avlular erkekler için olacak. "

Ramazan ayında günde Kudüs, Batı Şeria ve Filistin dışından 200 bin ila 250 bin kişinin ibadet için Mescid-i Aksa'ya geldiğini ve cuma günleri bu sayının arttığını kaydeden Hatib, şunları aktardı:

"İbadet edeceklere şemsiyeler kurulacak, dini programlar uygulanacak, iftar ve sahur vaktinde ikram yapılacak. Teravih namazları Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin internet sitelerinde ve sayfalarında yayınlanacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı
Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın Ankara'da düzenlenecek
Şentop: Ülkemiz inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek
MSB'den "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü" iddiasına yalanlama

Benzer haberler

Mescid-i Aksa'da "sorunsuz" bir Ramazan için bin gönüllü görev alacak

Mescid-i Aksa'da "sorunsuz" bir Ramazan için bin gönüllü görev alacak

Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 90 bin konutun yeniden imarı gerekiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, “güvenlik gelişmeleri” nedeniyle Berlin ziyareti programını kısalttı

İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi, toplumda "ciddi bir çatlağa" yol açtı

İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi, toplumda "ciddi bir çatlağa" yol açtı
GÖRÜŞ - Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve protestolar

GÖRÜŞ - Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve protestolar
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hukuksuz eylemlerini eleştirdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hukuksuz eylemlerini eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet