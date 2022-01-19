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Dünya

Merkel, BM Genel Sekreteri Guterres'in iş teklifini reddetti

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM kapsamındaki bir danışma kurulunun başına geçmesine ilişkin iş teklifini kabul etmediği belirtildi.

Erbil Başay   | 19.01.2022
Merkel, BM Genel Sekreteri Guterres'in iş teklifini reddetti

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Guterres, Merkel’e mektup yazarak BM kapsamında küresel kamu mallarına ilişkin oluşturulacak üst düzey bir danışma kuruluna başkanlık etmesi teklifinde bulundu.

Almanya’da 16 yıl başbakanlık yapan Merkel’in ofisinden yapılan açıklamada, Merkel'in geçen hafta telefonla aradığı Guterres’e teşekkür ederek bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

67 yaşındaki eski Başbakan Merkel, 8 Aralık 2021'de görevi Olaf Scholz'a devretmişti.

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