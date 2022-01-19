Dolar
13.55
Euro
15.37
Altın
1,823.93
ETH/USDT
3,122.70
BTC/USDT
42,154.00
BIST 100
2,023.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de 70 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının "aşırı yük" nedeniyle 3 gündür veri tablosunu güncelleyemediği ülkede gerçek vaka sayısının günlük 200 binlere yükseldiği tahmin ediliyor.

Mücahit Aydemir   | 19.01.2022
İsrail'de 70 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının 70 binin üzerine çıktığını, ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Profesör Nachman Ash, İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, dün 71 bin 593 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Ancak İsrailli yetkili, gerçek vaka sayısının günlük 200 binlere kadar yükseldiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ash, hastaneye yatırılan ağır hasta sayısının da 526'ya çıktığını aktardı.

"Aşırı yük" nedeniyle veri sistemi durdu

Bu arada Omicron varyantının etkisi altındaki ülkede Sağlık Bakanlığının veri tablosu 3 gündür güncellenmedi.

Bakanlık, veri kesintisinin bilgisayar sistemlerinde oluşan "aşırı yükten" kaynaklandığını açıkladı.

Profesör Ash, sorunun en kısa sürede çözüleceğini umduğunu sözlerine ekledi.










Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Benzer haberler

İsrail'de 70 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de 70 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Filistinli kadın 70 yıldır yaşadığı evini İsrail'e vermemek için ölümü göze aldı

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı
Biden'ın ilk yılında Amerikan ekonomisine "yükselen enflasyon" damgasını vurdu

Biden'ın ilk yılında Amerikan ekonomisine "yükselen enflasyon" damgasını vurdu
İsrail güçleri Şeyh Cerrah’taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı

İsrail güçleri Şeyh Cerrah’taki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı