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Dünya

Airbus 2022'de 6 bin personel alacak

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, 2022’de 6 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Alaattin Doğru   | 19.01.2022
Airbus 2022'de 6 bin personel alacak

Ankara

Airbus şirketinden yapılan açıklamada, 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla yaşanan gerilemenin ardından sektörün iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

Şirketin bu yıl, 3’te 1’i yeni mezunlardan oluşacağı tahmin edilen 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özellikle çevre dostu uçakların üretiminde, dijital dönüşüm ve siber teknolojiler alanında yeni yetenekler arandığı ifade edildi.

Airbus, Kovid-19 salgını öncesi 2019’da 768, 2020’de 268, geçen yıl ise 507 uçak siparişi almıştı.

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