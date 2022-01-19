Airbus 2022'de 6 bin personel alacak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, 2022’de 6 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
Ankara
Airbus şirketinden yapılan açıklamada, 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla yaşanan gerilemenin ardından sektörün iyileşme sürecine girdiği belirtildi.
Şirketin bu yıl, 3’te 1’i yeni mezunlardan oluşacağı tahmin edilen 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özellikle çevre dostu uçakların üretiminde, dijital dönüşüm ve siber teknolojiler alanında yeni yetenekler arandığı ifade edildi.
Airbus, Kovid-19 salgını öncesi 2019’da 768, 2020’de 268, geçen yıl ise 507 uçak siparişi almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.