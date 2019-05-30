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Dünya

Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

Meksika'nın güneyindeki sahil şehri Veracruz'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 30.05.2019
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

Ankara

Veracruz Sivil Savunma Direktörü Roberto Hernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi. 

Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti.

Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

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