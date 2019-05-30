Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
88,873.12
Altın
1,276.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YEKA RES-2 ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı
logo
Dünya

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 30.05.2019
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

PKK'ya ait hedefler vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde

Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı

Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
'Pençe Harekatı ile amacımız terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması'

'Pençe Harekatı ile amacımız terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması'
'Pençe harekatını sonuna kadar destekliyoruz'

'Pençe harekatını sonuna kadar destekliyoruz'