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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 14.05.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 220'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1862 artarak 40 bin 186'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 26 bin 990 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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