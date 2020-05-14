Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 220'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1862 artarak 40 bin 186'ya yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 26 bin 990 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.