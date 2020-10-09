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Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 09.10.2020
Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.


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