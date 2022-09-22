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Dünya

Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın batı orta kesiminde Michoacan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.09.2022
Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Meksika

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaleti olan depremin yaklaşık 24,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Eyalet yetkilileri, depremin eyalet genelinde hissedildiğini ancak henüz hasar bildirilmediğini açıkladı.

Meksika'da 19 Eylül'de yine Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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