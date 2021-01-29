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Dünya, Koronavirüs

Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti

Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde 155 bini aşarak Hindistan'ı geride bırakıp dünyada en çok ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında 3'üncü oldu.

Sinan Doğan   | 29.01.2021
Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti

Bogota


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1506 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 145'e yükseldi.

Böylece Meksika, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 154 bin 47 kişinin öldüğü Hindistan'ı geçmiş oldu.

Ülkede 18 bin 670 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 519'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 376 bin 73 olarak açıklandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

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