Euro
7.03
Dolar
6.56
BIST 100
84,246.17
Altın
1,552.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Kovid-19'a karşı sokağa çıkın tavsiyesi

Meksika Devlet Başkanı Obrador, halka koronavirüs konusunda, "Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Dışarı çıkmayı bırakmayın." dedi.

Muhammed Emin Canik   | 23.03.2020
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Kovid-19'a karşı sokağa çıkın tavsiyesi

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu. 

Obrador, Oaxaca de Juarez şehrinde ziyaret ettiği bir restoranda yaptığı açıklamada, halka Kovid-19 salgınına ilişkin paniğe kapılmamaları çağrısı yaptı. 

Salgınla mücadele eden diğer ülkelerin liderlerinin aksine halkı dışarı çıkmaya çağıran Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkanınız varsa ailenizi restoranlara götürmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek." diye konuştu.

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 316, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Benzer haberler

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Kovid-19'a karşı sokağa çıkın tavsiyesi

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan 'evde kal' çağrısı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan 'evde kal' çağrısı
Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor