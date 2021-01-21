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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Twitter'ı muhalefetteki siyasilere çalışmakla suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter’ın ülkedeki temsilcilerinden birini isim vermeden, muhalefetteki siyasiler için çalışmakla itham etti.

Fuat Kabakcı   | 21.01.2021
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Twitter'ı muhalefetteki siyasilere çalışmakla suçladı

Ankara

Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketi Twitter’ın "taraflı" olabildiği yorumunu yaptı.

Twitter’ın söz konusu idarecisini, muhalefetteki Ulusal Eylem Partisi senatörleri ve eski Devlet Başkanı Felipe Calderon için çalışmakla suçlayan Lopez Obrador, kendisini eleştiren robot hesaplar açıldığı imasında bulunarak "Sadece, onun işini profesyonel bir şekilde yapmasını umuyoruz, bot (hesap) çiftlikleri oluşturmasını değil." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, açıklamasında bu kişinin kim olduğuna ilişkin isim vermedi.

Twitter ise Lopez Obrador'un açıklamasını "üzücü" şeklinde değerlendirdi.

Lopez Obrador, 15 Ocak'ta sosyal medya şirketleri tarafından uygulanan yasaklara karşı mücadele edeceğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını engelleyen veya askıya alan sosyal medya şirketlerinin yaptığının sansür olduğuna işaret eden Obrador, bununla mücadele etmek için uluslararası bir girişime liderlik edeceğini söylemişti.


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