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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın 'duvarına' fon onayı

ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar örülmesi için 2,5 milyar dolar fon aktarılmasını onayladı.

Betül Yürük   | 27.07.2019
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın 'duvarına' fon onayı

New York

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.

Trump'ın duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasını engelleyen California eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkeme'de 4'e karşı 5 oyla bozuldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden Trump'ın seçim vaadi olan duvara 2,5 milyar dolar fon aktarılmasını onaylamış oldu.

Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer.'' değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Trump'ın bu konuda bir adım daha ileri giderek bütçeyi kontrol eden Kongreyi devre dışı bırakıp Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ulusal acil durum' ilan etmesi, başkanlık yetkilerini ''kötüye kullandığı'' tartışmalarını gündeme getirmişti.

Trump'ın, başkanlık yetkisini kullanarak ulusal acil durum ilanı, Demokratlar tarafından anayasanın ihlali olarak görülmüştü.

California başta olmak üzere 16 eyalet, acil durum ilanı üzerine Trump'ın "başkanlık yetkilerini kötüye kullanmasını'' engellemek için dava açmıştı.

Ülkede 16 eyaletin mahkemeye gitmesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarınca da Trump'ın bu adımına karşı iki dava açılmıştı.

Trump, ABD'nin güney sınırında ''insani kriz'' yaşandığını ve "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için duvarın gerekli olduğunu savunuyor.

Demokratlar ise ABD-Meksika sınırına örülmek istenen ve ABD tarihinde federal hükümetin en uzun süreli kapanmasına neden olan duvara fon aktarılmasına karşı çıkıyor.

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