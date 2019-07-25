Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.
Ankara
Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.
Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.