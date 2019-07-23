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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.

Enes Kaplan,Tuğçenur Yılmaz   | 23.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti. 

Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu: Johnson'u canıgönülden tebrik ediyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson'u canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajını, Johnson'ın Dışişleri Bakanı iken Ankara'ya yaptığı ziyaretten video ile birlikte paylaştı. Görüntüde Johnson'ın "Çankırılı olmasına" dair karşılıklı espriler yer alıyor.

İngiltere'de bugün parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy almış, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

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