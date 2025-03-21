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Dünya

Mekke'de etkili olan sağanak Kabe'de güzel görüntüler oluşturdu

Mekke-i Mükerreme'de etkili olan sağanak Kabe-i Muazzama'da güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Muhammed Emin Canik  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Mekke'de etkili olan sağanak Kabe'de güzel görüntüler oluşturdu

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan genelinde sağanakların etkili olduğu bildirildi.

Sağanakların Mekke ile Medine'de de etkili olduğu aktarıldı.

Mekke-i Mükerreme bölgesindeki yağış miktarının 24,8 milimetre olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan Kabe'de umrecilerin yağmur altında ibadet ettiği görüntüler sıkça paylaşıldı.

Özellikle Kabe'de etkili olan yağmurlar güzel görüntüler oluşturdu.

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