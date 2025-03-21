Mekke'de etkili olan sağanak Kabe'de güzel görüntüler oluşturdu
Mekke-i Mükerreme'de etkili olan sağanak Kabe-i Muazzama'da güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.
İstanbul
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan genelinde sağanakların etkili olduğu bildirildi.
Sağanakların Mekke ile Medine'de de etkili olduğu aktarıldı.
Mekke-i Mükerreme bölgesindeki yağış miktarının 24,8 milimetre olduğu kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan Kabe'de umrecilerin yağmur altında ibadet ettiği görüntüler sıkça paylaşıldı.
Özellikle Kabe'de etkili olan yağmurlar güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.