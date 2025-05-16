Dolar
38.84
Euro
43.28
Altın
3,179.46
ETH/USDT
2,587.30
BTC/USDT
104,009.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katılıyor
logo
Dünya

Mehmetçik, Kosova’da devriye faaliyetlerini sürdürüyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Eren Beksaç  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Mehmetçik, Kosova’da devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Kosova

Mehmetçiğin Kosova'nın çeşitli bölgelerindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, gece ve gündüz icra edilen devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye’nin, KFOR’un komutasını ekim ayından itibaren 1 yıllığına üstleneceği bildirilmişti.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
Bazı iller için sağanak uyarısı
Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Benzer haberler

Mehmetçik, Kosova’da devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik, Kosova’da devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine'de "Bilim Fuarı" düzenledi

Kosova’da siyasi kriz derinleşiyor

Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı

Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet