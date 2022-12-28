Dolar
18.72
Euro
19.88
Altın
1,801.20
ETH/USDT
1,193.10
BTC/USDT
16,616.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı

Alman hükümeti, Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınarken, terör örgütü PKK yanlılarının Paris'teki şiddet eylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Erbil Başay   | 28.12.2022
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı Fotoğraf: Bruno Thevenin/AA

Berlin

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ile bakanlıkların sözcüleri, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Hoffmann, saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlılarının düzenledikleri eylemlerde Paris'te PKK'nın sembollerini taşımasına ilişkin soruya ise "Eylemle ilgili şimdi bir şey söyleyemem." diyerek yanıtlamaktan kaçındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sascha Lawrenz de bazı PKK yanlılarının başka şehirlerde de eylem yapma çağrılarını Alman güvenlik kurumlarının nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, konuya ilişkin değerlendirmeyi gazetecilere daha sonra iletebileceğini söyledi.

Paris'te PKK yanlılarının çıkardığı olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağıyor
İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı

Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Almanya'da döner en çok tercih edilen yiyeceklerden oldu

Almanya, Rusya'nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi

Almanya, Rusya'nın petrol ihracatı yasağını önemsemedi
Kosova’da bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı

Kosova’da bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet