ABD, Rusya'da tutuklu Whelan'ın serbest bırakılması için çabalamaya devam edecek
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'da tutuklanmasının dördüncü yıl dönümünde ABD vatandaşı Paul Whelan'ın ülkesine dönmesi için çabalamaya devam edeceklerini belirtti.
New York
Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Whelan'ı "haksız yere" hapiste tuttuğunu, o ABD'ye geri dönene kadar bu konuda pes etmeyeceklerini belirtti.
ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın Rusya ile yapılan tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığını hatırlatan Sullivan, Rusya'nın Whelan'ı bir "pazarlık kozu" olarak tutmaya devam ettiğini aktardı.
Sullivan, Whelan'ın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümünde ailesine işbirliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Whelan son esir takasında yer almamıştı
ABD ile Rusya arasındaki esir takası kapsamında 8 Aralık'ta, Rusya ABD'li kadın basketbolcu Griner'ı, ABD de Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bırakmıştı.
Söz konusu takasın ardından "hayal kırıklığı" yaşadığını söyleyen Whelan, Joe Biden yönetiminin kendisinin serbest bırakılması hususunda yeterli çaba harcamadığını savunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.