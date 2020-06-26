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Dünya, Libya

Malta'dan Türkiye ve Libya'ya teşekkür

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve hükümetiyle ilişkileri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Barış Seçkin   | 26.06.2020
Malta'dan Türkiye ve Libya'ya teşekkür Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac

Roma

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, ülkesinin Libya ile ilişkileri ile Akdeniz’in orta kesimindeki düzensiz göç hareketliliğine ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. 

Libya’da Serrac liderliğindeki Libya hükümetinin düzensiz göçle mücadelesini öven Bartolo, "Tüm savaş endişelerine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen insan kaçakçılarını durdurarak 2 bin göçmenin gelmesini engelleyen Serrac hükümetine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bartolo, Serrac hükümetiyle açtıkları yeni iş birliği sayfasının, şu anda küçük adımlarla da olsa "meyve verdiğini" vurgulayarak, "Daha yapacak işlerimiz var. Trablus’ta Serrac hükümeti ile yeni bir sayfa açmamıza katkıda bulundukları için Türk hükümetine teşekkür ederiz." degerlendirmesinde bulundu.

"'Tek Libya olmalı' görüşünü savunuyoruz"

Libya hükümetinin son haftalarda Orta Akdeniz’den Malta ve İtalya’ya göçmenleri gönderen ve bu işten milyonlarca avro kazanan insan kaçakçılarına karşı ciddi önlemler aldığına dikkati çeken Bartolo, "Biz, Libyalılar için 'tek Libya olmalı' görüşünü savunuyoruz. Çatışmaların durmasını, Libyalıların barış içinde olmasını ve Akdeniz'in en zengin ülkelerinden biri olan Libya'nın, Libyalıların kendi kontrolünde bu zenginliklerini kullanabilmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya’ya yardım etmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Bartolo, Libya’nın kara ve deniz sınırlarını daha iyi korunması, insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve daha düzenli göçmen merkezlerinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Bartolo, canlarını tehlikeye atarak Sahra Çölü'nü ve Akdeniz’i geçip Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Afrikalılara daha iyi gelecek sunmak için Avrupa Birliği'nden (AB) ortaklarıyla ve Afrika ülkeleriyle ciddi iş birliği için çok çaba harcanması gerektiğini bildirdi.

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