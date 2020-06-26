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Dünya

Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

ABD'de kişisel gelirler, mayısta aylık yüzde 4,2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 8,2'lik artış gösterdi.

Dilara Zengin   | 26.06.2020
Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Nisanda yüzde 10,8'lik artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 6 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerinde mayıs ayında yaşanan düşüş, Ocak 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek azalış oldu.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise mayısta toparlanma göstererek aylık yüzde 8,2 arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 12,6 oranında rekor bir düşüş gösteren kişisel tüketim harcamalarının, mayısta yüzde 9 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde mayısta yaşanan değişimde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam etti. Bu dönemde hükümetin sağladığı destek ödemelerinin nisan ayına göre azalış göstermesiyle gelirler azalırken, salgına karşı alanın önlemlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla harcamalar arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz üzerinde seyretti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 artması bekleniyordu.

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