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Dünya

Güney Afrika'da yargının tepesindeki ismin İsrail yanlısı tutumu ülkeyi ayağa kaldırdı

Güney Afrika'da, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mogoeng Mogoeng'ın İsrail yanlısı ifadeler kullanması ülke genelinde tepkiyle karşılandı.

Tufan Aktaş   | 26.06.2020
Güney Afrika'da yargının tepesindeki ismin İsrail yanlısı tutumu ülkeyi ayağa kaldırdı Johannesburg / Fotoğraf: Yasin Cenan - Anadolu Ajansı

İstanbul

Sivil toplum örgütü Africa4Palestine (eski adıyla BDS South Africa) yaptığı açıklamada, İsrail apartheid rejimine destek olan Mogoeng hakkında Güney Afrika Yargı Komisyonuna şikayette bulunacağını duyurdu. 

Açıklamada, Güney Afrika'nın dış politikasını ve Filistin halkına verdiği desteği eleştiren Mogoeng'ın sözlerine ilişkin hukukçularla istişare yapılacağı aktarıldı.

"Anayasa Mahkemesi Başkanının İsrail-Filistin meselesine açıktan açığa zalimlerin, İsrail rejiminin tarafında girmesi üzücü." denilen açıklamada Mogoeng'ın İsrail'e destek olarak uluslararası hukuka karşı da umursamazlık sergilediği belirtildi.

Ülkedeki iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Sözcüsü Pule Mabe de Mogoeng'ın sözlerinin endişe verici olduğu yorumunda bulundu.

Müslüman Yargı Konseyi (MJC), yargının en tepesindeki isim olan Mogoeng'a ettiği yemini hatırlatarak, görevinin kutsallığını çiğnediğinin altını çizdi.

Güney Afrika Öğrenci Kongresi (Sasco) ise Mogoeng'ı sahip olduğu pozisyonu kötüye kullanmakla suçlayarak,"Güney Afrikalı öğrenciler olarak, devletimizin kollarından birinin başındaki ismin başka bir ülkedeki insan hakları ihlalini desteklemek için mevkisini kullanmasına sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.

İsrail merkezli Jerussalem Post gazetesinin görüntülü konferansına katılan Mogoeng'ın, "Hristiyan olarak İsrail'i sevmek ve Kudüs'ün huzuru için dua etmek zorundayım. Bir Hristiyan olarak, İsrail'e karşı sevgi göstermek ve dua etmekten başka bir şey yapamam çünkü İsrail'e karşı benim ve milletim tarafından sergilenecek nefret ancak benzeri görülmemiş lanetlerin üzerimize gelmesine yol açacak." görüşlerini dile getirdiği belirtilmişti.

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