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Dünya

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı.

Alaattin Doğru   | 24.03.2019
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Dakar

Yerel basındaki haberlere göre, Dozo avcıları şekilde giyinmiş silahlı kişilerin Ogossagou köyüne dün sabahki saldırısında 134 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Fulanilere ait Ogossagou köyüne yönelik saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

Guterres mesajında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130'dan fazla kişinin öldüğü bu menfur saldırıyı kınadığını belirterek Malili yetkililerden olayı acilen araştırıp sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Faki Muhammed de Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, Mopti bölgesindeki katliamı dehşet ve üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Muhammed, "Bu alçak eylemi kınıyorum." ifadesini kullandı.

Avcılıkla uğraşan Dozo (Donzo) grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

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