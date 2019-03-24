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Dünya

İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinli Habib el-Mısri (24) son yolculuğuna uğurlandı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Afra Aksoy   | 24.03.2019
İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Gazze

Gazze'nin Beyt Hanun beldesinde düzenlenen cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı.

Beyt Hanun'daki Ebu Bekr es-Sıddık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı Gazze kentinin doğusundaki kabristana defnedildi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırına yakın bölgede dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sırasında göğsünden yaralanan Mısri, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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