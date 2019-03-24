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Dünya

Irak'ta 3 DEAŞ'lı terörist üzerilerindeki bombaları patlattı

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesine sızmaya çalışırken fark edilen terör örgütü DEAŞ'lı 3 terörist, üzerilerindeki bombaları patlattı.

Mazin Majeed Asaad Baqal,Azad Mohammed Abdullah   | 24.03.2019
Irak'ta 3 DEAŞ'lı terörist üzerilerindeki bombaları patlattı

Musul

Suriye'den Irak'ın kuzeyindeki Musul'un Sincar ilçesine sızmaya çalışırken fark edilen terör örgütü DEAŞ'ın 3 üyesi, üzerilerindeki bombaları patlattı.

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen intihar eylemcisi 3 DEAŞ'lı teröristin Sincar'ın Siba köyüne sızdığını fark eden güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını ifade etti.

Nevaf, teröristlerin, kaçacak yeri kalmayınca üzerilerindeki bombaları infilak ettirdiklerini kaydetti.

Patlamada 3 teröristin hayatını kaybettiğini belirten Nevaf, güvenlik güçlerinde can kaybının yaşanmadığını aktardı.

DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük, Diyala ve Salahaddin'in kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

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