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Dünya

İran, Suriye'de yeni bir silahlı grup kurdu

İran, Suriye'ye Irak ve Afganistan'dan para karşılığında getirdiği kişilerden bir silahlı grup daha oluşturarak müttefiki Beşşar Esed rejimine desteğini artırdı.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 25.01.2020
İran, Suriye'de yeni bir silahlı grup kurdu

Deyrizor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İran, Suriye'de Esed rejimi güçleri saflarında savaştırmak üzere Irak ve Afganistan'dan para karşılığında getirdiği kişilerden bir silahlı grup daha kurdu.

Gruba "Mehdi Aslanları" adı verildi.

Suriye kökenli Şiilerin de katılmasıyla gruptaki silahlı kişilerin sayısı 200'e ulaştı.

Hama ilinde askeri eğitimlerini tamamlayan silahlı kişiler, İran destekli terörist grupların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor iline gönderildi.

Söz konusu silahlı gruptakiler, Deyrizor'daki Elbukemal Çölü'ne ve Irak- Suriye sınır hattına konuşlandırıldı.

Öte yandan Halep ilinde yoğunlukla varlık gösteren, İran destekli yabancı terörist gruplardan Bekir Tugayları safındakilerin sayısının 2 bine ulaştığı, gruptaki teröristlerin bir kısmının da Deyrizor ve Rakka'ya gönderildiği öğrenildi.

Deyrizor İran destekli gruplar ile YPG/PKK işgalinde

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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